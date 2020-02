Aseguran que Padres e Hijos predijo el Coronavirus

Esta vez no fueron los Simpsons. El turno de predecir el futuro le correspondió al muy popular dramatizado colombiano “Padres e hijos”, producción que estuvo al aire entre el año 1678 (A.C) y el 2009.

Fanáticos de esta serie -que se reúnen todos los sábados en un salón comunal del barrio Pasadena de Bogotá a observar viejos capítulos del programa- quedaron fríos cuando en su última reunión se toparon con un episodio en el que, según ellos, aparecen pistas suficientes que anunciaban para el 2020 el brote de un peligroso virus con origen en China.

Se trata de una escena que se desarrolla en el consultorio de Carlos Alberto Franco –Luis Eduardo Motoa- en la que este, por obvias razones, luce un tapabocas. Mientras lleva a cabo un complejo tratamiento de conductos, la paciente que atiende le reclama por la intensidad con la que manipula la fresa que le impide estornudar.

Franco entonces hace una pausa y pronuncia la que, a juicio de estos expertos, sería la profecía: “ay no, se creyó con corona esta china. A mí qué me importa que tenga virus, más bien tápese que me lo pega que el viernes se me casa Daniela”.

Orlando Trebín, autoridad regional en la serie concluye: “Si observas bien la imagen, no solo ‘Charly’ habla de china, de corona y de virus, sino que en el televisor del consultorio están dando 20/20, el magazín que Jorge Barón hacía en esa época. Y sí quedan dudas, para esos días Motoa andaba en un Wuling doble cabina, que es como decir Wuhan. Queda clarísimo”.

