Club swinger cancela fiesta por Coronavirus

En las últimas semanas ha sido noticia la cancelación de eventos masivos como medida de prevención del contagio de la enfermedad Covid-19, causada por un tipo específico de Coronavirus.

Conciertos, misas, ferias y encuentros deportivos, entre otros, han tenido que ser pospuestos o cancelados en todo el mundo por el alto riesgo que suponen las conglomeraciones de personas.

Uno de los casos que más ha llamado la atención, por curioso, es el del Club VIP Swing, de Bucaramanga, que en su página de Facebook anunció la cancelación de la que prometía ser el encuentro más grande de intercambio de parejas programado hasta ahora en Colombia.

La programación, que se desarrollaría en tres días consecutivos, prometía fiesta de disfraces cosplay sexis, exposición de trajes de látex hechos a medida, fiesta de espuma y carrera de encostalados, aunque la gran atracción sería el intercambio y rotación de parejas entre aficionados a esta práctica que pone picante en la vida sexual de muchos hogares.

«Como comunidad swinger siempre nos preocupamos por la salud de todos los miembros. El Coronavirus es un riesgo real que se complica tal vez un poco por las condiciones de desnudez y tierna cercanía física de nuestras actividades», explicó Karen Ana Torres, organizadora del evento.

Los seguidores del club en Facebook, que superan los 20.000, comentaron a favor y en contra de la decisión: «Mojigatos, se dejaron meter miedo. A peores virus me he enfrentado. #vidasoloesunayhayquevivirla», escribió una, con el seudónimo de «Rosa_Amistad_69», mientras que otra, llamada Emma Thomas, comentó: «Depravados. No saben cuidarse la salud. Ojalá se les hubiera incendiado esa Sodoma y Gomorra y se les hubiera prendido el Coronavirus a todos».

