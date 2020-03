Perro aprende a controlar esfínteres para que no lo saquen más

Rocky, un hermoso french poodle recientemente adoptado por la familia González Sinisterra, habría aprendido a educar su cuerpo sin hacer necesidades, todo debido al abuso de sus dueños que, aprovechado la presencia del can en el hogar, optaron por sacarlo una y otra vez a dar paseos, en plena cuarentena.

En una difícil comunicación vía Skype, que reproducimos a continuación, Sergio, cabeza de la familia, aclaró: “Este perro es muy raro ¿será que donde lo tenían antes lo malcriaban? Mire, desde ayer no ha querido hacer del cuerpo. He tratado de descifrar la técnica del animalito para que se la enseñe a mi suegra, que hace todo lo contrario, es decir, cuando le decimos que la vamos a sacar al parque se hace encima, tanto pipi como popó. Entendemos su comportamiento porque ella es mayor, y teme salir para no contagiarse del coronavirus, pero lo de Rocky es inexplicable.”

Por su parte Mariana, ama del hogar, se metió a la tele-conversación, con una sorprendente explicación: “El perro si se aguanta, pero también hace, lo que pasa es que yo soy la única que lo ha visto. Ayer en la tarde cuando me estaba bañando, Rocky se trepó en el inodoro, dio de su cuerpo, descargó el agua con el hocico y por último se lavó las patas delanteras”

“Esa no me la creo. No es posible que un perro callejero sea más educado que tu mamá” agregó Sergio

“Si tu no lo viste” respondió Mariana

“¿Van a dejar de gritar?” espetó Doña Aurora, madre de Mariana y suegra de Sergio, desde la cocina.

“Aquí la única que grita es usted, sugerida”, increpó Sergio.

“El encierro nos está volviendo locos”, aclaró Doña Aurora.

“¡La loca usted! Óigase gritando. Mejor váyase a su casa”, increpó Sergio a su suegra.

“Esta casa es mía y mi mamá tiene todo el derecho a estar acá.”, agregó Mariana

“Que se vaya ya”, arremetió Sergio.

“¿No oíste a las autoridades? Nadie debe salir, N A D I E.”, respondió Mariana

“Guau, guau, guau”, corroboró Rocky, cansado de salir.

«¿Qué hace doña Aurora? ¿Se volvió a cagar encima?», ritó Sergio, antes de que la conversación finalizara tras la alerta de Skype: “Se ha producido un error interno”.

