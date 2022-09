Profecía de Nostradamus pone a temblar a Barranquilla

Euclides Arteta, profesor de historia barranquillero ya jubilado sacudió hoy las redes sociales con una revelación. Estudioso empírico desde temprana edad de las profecías de Michel de Notre-Dame, Nostradamus, para sus amigos, Arteta habría hallado una cuarteta del famoso místico francés que pronosticaría una invasión zombie a “la arenosa” cuando Julio Comesaña regrese por onceava vez al Junior, evento llamado a ocurrir a mediados del próximo año.

El texto es el siguiente y al final de cada línea se incluye la interpretación de Arteta:

Regresa la burra al trigo – “Es una clara alusión a Julio, que aquí desde siempre ha sido conocido con el remoquete de ‘pelo’e burra’.

La puerta es dorada, el otomano dice, yo la bendigo– “Que no quepa duda, puerta dorada es ‘killa’, el otomano, o sea, el turco es don Fuad, que ha traído mucha bendición a esta ciudad, duélale a quien le duela”.

El joven es su padre, los demás poco o nada, gónada rebajada. -”Clarísimo: Junior tu papá, los demás valen mondá”.

Once es el número. Once puertas, once aros «Aquí nos da la clave, será en el regreso número once, los aros son los de la Olímpica».

Cuerpos sin ánima, bocas de ceniza, de pánico la villa se tapiza. “Aquí lo más aterrador porque es explícito: los morracos van a llegar por Bocas de Ceniza”.

Una última línea que alude a un arroyo sigue siendo motivo de debate en el círculo de nostradamistas que lídera Arteta. No es claro si alude a una consecuencia del cambio climático o al entrañable Joe.



