Banquero colombiano decide que ya con lo que tiene es suficiente

Enorme desconcierto generó la decisión del reconocido banquero Fernando Pedro de la Pava de no acumular más capital.

«Hice cuentas y creo que con lo que tengo me alcanza, así que ya, creo que no necesito más», declaró en rueda de prensa esta mañana, ante la mirada atónita de los presentes, quien es propietario de cuatro de los principales bancos del país.

De la Pava afirmó que planea dedicarse a la crianza de su hijo para que la mujer contratada para su cuidado en calidad de niñera pueda dedicarse a su vez al cuidado de su propia criatura y así la mujer que ella, la niñera, contrata para cuidarla tenga la posibilidad de criar ella misma a su propia hija y así al infinito. «Apenas recuerde cómo fue que le pusimos al niño, comienzo con la tarea», añadió.

Ante la insistente pregunta por el motivo detrás de tan drástico cambio de rumbo, dijo: «Nada, pasó que el domingo pasado estaba como aburrido, me dio por echar calculadora y me di cuenta de que ya, que con lo que tengo ya alcanza para lo que queda. Incluso pagando Win + todos los meses, eso les da una idea».

«Ya hace unos días me confirmaron que lo de los investments off death definitivamente no se puede, que Darío Gómez -que a papá le encanta- tiene razón: como que sí, nos vamos como vinimos. Y si veo que ya no le encuentro sentido a nada, pues busco por Amazon».

De la Pava, por último, dijo no prestarle atención a un reciente estudio de la universidad Sergio Arboleda según el cual el cese en la acumulación innecesaria de capital desencadena vegetarianismo, sexualidad no binaria y empatía.

